WP: После пошлин Трампа США удвоили зависимость от российского карбамида

В мае на Россию пришлось 64 процента американского импорта карбамида, в то время как до введения пошлин этот показатель был значительно ниже. Пошлины коснулись поставщиков из Катара, Алжира и других стран, но не распространились на Россию из-за действующих против нее санкций.