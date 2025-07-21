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WP: После пошлин Трампа США удвоили зависимость от российского карбамида

Введение президентом Дональдом Трампом 10-процентных импортных пошлин на удобрения привело к неожиданному результату: объем поставок карбамида из России в США удвоился. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитику компании StoneX.

Введение президентом Дональдом Трампом 10-процентных импортных пошлин на удобрения привело к неожиданному результату: объем поставок карбамида из России в США удвоился. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитику компании StoneX.

В мае на Россию пришлось 64 процента американского импорта карбамида, в то время как до введения пошлин этот показатель был значительно ниже. Пошлины коснулись поставщиков из Катара, Алжира и других стран, но не распространились на Россию из-за действующих против нее санкций.

— США теперь в большей степени зависят от российского карбамида — удобрения для пшеницы, кукурузы и риса. Это, предположительно, непреднамеренное последствие пошлин, — отмечает издание.

По данным Бюро переписи США, в мае Россия экспортировала в Америку товаров на сумму 539,6 миллиона долларов. Этот показатель выше, чем в апреле (492,1 миллиона) и марте (523,5 миллиона), и является максимальным за несколько лет, после марта 2023 года, когда экспорт достиг 562 миллионов долларов.

В новом пакете санкций Евросоюз снизил предельную цену на российскую нефть — теперь она составляет 47,6 доллара за баррель вместо прежних 60. Также ЕС ввел полный запрет на любые операции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ограничения касаются как поставок товаров и услуг, так и любых других взаимодействий с проектами.

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