В Шымкенте 50 чиновников уличили в онлайн-ставках — им грозит увольнение

Прокуратура Шымкента выявила массовые нарушения антикоррупционного законодательства среди госслужащих, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. По результатам проверки установлено: 50 сотрудников местных исполнительных органов в 2024 году делали онлайн-ставки на сумму свыше 400 миллионов тенге — уже после вступления в силу запрета на участие чиновников в азартных играх.