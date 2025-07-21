Газманова объявили в розыск и заочно арестовали на Украине

Газманов находится в розыске на Украине с 2022 года.
Народного артиста России Олега Газманова заочно арестовали и объявили в розыск на Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны. Это следует из базы данных Службы безопасности Украины (СБУ).
«Газманов находится в розыске с марта 2022 года», — следует из документов СБУ. Информацию приводит ТАСС. В отношении артиста украинские власти избрали меру пресечения в виде содержания под стражей заочно. Газманову инкриминируют действия, направленные против территориальной целостности Украины.
С 2015 года имя Олега Газманова также внесено в базу украинского сайта «Миротворец» (признана на территории РФ экстремистской), где он фигурирует как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины. СБУ регулярно выдвигает подобные обвинения и заочно арестовывает российских военных, политиков, деятелей культуры и общественных персон, фигурирующих в резонансных делах, связанных с конфликтом между Россией и Украиной.
Ранее СБУ также объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова, который находится в базе разыскиваемых с марта 2022 года. С 2017 года он также включен в список сайта «Миротворец» по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины; ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский лишил Баскова всех государственных наград страны, передает деловое издание «Взгляд».