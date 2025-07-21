Газманова объявили в розыск и заочно арестовали на Украине

Ранее СБУ также объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова, который находится в базе разыскиваемых с марта 2022 года. С 2017 года он также включен в список сайта «Миротворец» по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины; ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский лишил Баскова всех государственных наград страны, передает деловое издание «Взгляд».