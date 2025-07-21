Олега Газманова объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Олега Газманова, следует из базы данных украинского ведомства.
В материалах СБУ сказано, что Газманов оказался в «розыске» с марта 2022 года.
Помимо этого, с 2015 года народный артист РФ включён в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».
В Киеве российского певца и композитора обвиняют в «посягательстве» на территориальную целостность Украины. Киевские власти заочно избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее Газманов прокомментировал попытки Запада «отменить» русскую культуру, включая российских музыкантов.
Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Николая Баскова.