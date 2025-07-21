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Олега Газманова объявили в розыск на Украине

В СБУ уточнили, что Газманов оказался в «розыске» с марта 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Олега Газманова, следует из базы данных украинского ведомства.

В материалах СБУ сказано, что Газманов оказался в «розыске» с марта 2022 года.

Помимо этого, с 2015 года народный артист РФ включён в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

В Киеве российского певца и композитора обвиняют в «посягательстве» на территориальную целостность Украины. Киевские власти заочно избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Газманов прокомментировал попытки Запада «отменить» русскую культуру, включая российских музыкантов.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Николая Баскова.