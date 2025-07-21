Прогнозист Кваша рассказал, что будет с Европой после окончания СВО

«После окончания СВО Европа не останется у разбитого корыта. У Европы очень большие запасы всего. Все, кто говорят, что ее ждет нищая жизнь, ошибаются. Европа, конечно, выплывет. Там просто поставят у власти нужных людей, которые очень быстро договорятся с Россией. Европейцы очень хорошо понимают, что такое российский рынок», — отметил Кваша.