Прогнозист Кваша рассказал, что будет с Европой после окончания СВО

Российский ученый, исследователь исторических циклов Григорий Кваша, вычисливший дату окончания специальной военной операции, в беседе с aif.ru выразил уверенность, что после завершения СВО, в Европе в конечном счете придут к власти политики-прагматики, которые будут налаживать отношения с Россией.
Как ранее рассказал Кваша, его вычисления основаны на теории цикличности и на так называемом дальнем порядке, который есть и в исторических событиях. Разрабатывая симметрии, ученый обнаружил, что в России в каждом 36-летии наступает 12-летие под названием «время воевать». Очередной такой период начался в 2013 году и, соответственно, должен завершиться в 2025-м.
«После окончания СВО Европа не останется у разбитого корыта. У Европы очень большие запасы всего. Все, кто говорят, что ее ждет нищая жизнь, ошибаются. Европа, конечно, выплывет. Там просто поставят у власти нужных людей, которые очень быстро договорятся с Россией. Европейцы очень хорошо понимают, что такое российский рынок», — отметил Кваша.
По его мнению, процессы снижения охлаждения по отношению к России начинают происходить уже сейчас. «Чехия увлеклась, но уже потихоньку сдает назад. Словаки и венгры наши. На пороге Италия и Испания, оголтелых осталось не так много. У Европы просто заканчиваются деньги», — поделился ученый.
Кваша обратил внимание, что, к примеру, заявления и действия лидеров Германии, в частности канцлера Фридриха Мерца и министра обороны Бориса Писториуса, и то, как эта страна распоряжается бюджетными средствами, абсолютно не соответствуют немецкому менталитету.
«Всё это очень странно, потому что немцы совершенно другие. Эти люди привыкли копейки считать. А тут миллиарды направо-налево разбрасывают, вкладывают в Украину. Наверное, считали это инвестициями. Оказалось, что инвестициями в никуда», — заметил Кваша.
Учёный выразил уверенность, что европейцы очень быстро переформатируются, «переобуются» и наладят связи с РФ.
«В Европе нет таких принципов, которыми они не могут поступиться. Это мы привыкли к каким-то своим русским понятиям, что есть память предков и так далее. Для европейца единственный принцип связан, скажем так, с ведением хозяйства. Так что просто выберут другого канцлера, президента, премьер-министра и забудут всё старое», — поделился Кваша.
При этом, добавил ученый, Великобритания в данном случае стоит особняком, играет отдельную роль, и у Москвы с Лондоном еще будут разногласия.
Как сообщалось, Кваша предсказал возможный раздел Украины на три части после СВО.
Григорий Кваша является известным российским аналитиком. Он утверждает, что разработал собственную методику прогнозирования исторических событий, сочетающую математические расчеты с теорией цикличности. Исследователь также является автором нескольких научных трудов.