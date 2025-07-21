Красноярский ФК «Енисей» уступил «Чайке» в первом матче сезона

20 июля красноярский футбольный клуб «Енисей» уступил «Чайке» из Ростовской области в первом туре Первой лиги. Встреча прошла на Центральном стадионе и завершилась со счетом 0:3.
Забитыми голами в матче отличились Глеб Пополитов и Станислав Библик, оформивший дубль. Напомним, что в прошлом сезоне «Чайка» заняла 13-ю строчку турнирной таблицы, а «Енисей» — восьмую.
Уже 27 июля красноярцы на своем поле встретятся с командой «СКА-Хабаровск».
Ранее мы писали, что на Центральной набережной появилась еще одна бронзовая фигура суслика. На этот раз зверек предстал в образе футболиста по имени Финт.