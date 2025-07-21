Продолжается выдвижение кандидатов на выборах мэров в Иркутской области

Кампании назначены на 14 сентября. По два кандидата представили документы об участии в выборах мэра Зиминского и Усть-Кутского районов, сообщает пресс-служба облизбиркома. В выборах мэра Иркутского муниципального округа участвуют два кандидата, один из которых уже зарегистрирован.
На выборах мэра Ангарского городского округа выдвинуты четыре кандидата от партий, один зарегистрирован. По одному кандидату выдвинулось на выборах мэра города Черемхово, Тайшетского, Балаганского, Нижнеилимского муниципальных округов. Три человека претендуют на пост мэра Свирска.