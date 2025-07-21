Продолжается выдвижение кандидатов на выборах мэров в Иркутской области

Кампании назначены на 14 сентября. По два кандидата представили документы об участии в выборах мэра Зиминского и Усть-Кутского районов, сообщает пресс-служба облизбиркома. В выборах мэра Иркутского муниципального округа участвуют два кандидата, один из которых уже зарегистрирован.