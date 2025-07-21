Шеф-редактор Insider* задолжал в России 105 тысяч рублей

Также с 2023 года Олевский проходит по делу о взыскании исполнительского сбора в размере одной тысячи рублей. За год до этого он был привлечен к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. В материалах судебных приставов также указывается, что взысканием задолженности занимаются московские подразделения службы.