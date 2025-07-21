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Шеф-редактор Insider* задолжал в России 105 тысяч рублей

Шеф-редактор The Insider (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Тимур Олевский накопил задолженность по кредитам на сумму свыше 105 тысяч рублей. Это следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Олевский должен судебным приставам 105 тысяч рублей.

Шеф-редактор The Insider (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Тимур Олевский накопил задолженность по кредитам на сумму свыше 105 тысяч рублей. Это следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Олевский задолжал в России более 105 тысяч рублей по кредитам», — передает РИА Новости. По информации агентства, исполнительное производство по взысканию этой суммы было инициировано весной 2025 года.

Также с 2023 года Олевский проходит по делу о взыскании исполнительского сбора в размере одной тысячи рублей. За год до этого он был привлечен к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. В материалах судебных приставов также указывается, что взысканием задолженности занимаются московские подразделения службы.

Ранее прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Олевского. Оно связано с его работой на издание The Insider, передает деловое издание «Взгляд».

Тимур Олевский — журналист, военный корреспондент, теле- и радиоведущий, в настоящее время проживающий за пределами России. Он занимает должность шеф-редактора новостного отдела The Insider. По данным открытых источников, организация специализируется на журналистских расследованиях и политической аналитике, а редакция издания базируется в Риге. В России против издания и его руководства неоднократно подавались иски о защите чести и достоинства, которые были удовлетворены судом, передает Mail.ru.

*The Insider — организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.