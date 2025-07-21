Экс-музыкант The Hatters погиб в страшном ДТП: раскрыты подробности трагедии

Бывший тромбонист группы The Hatters Вадим Рулёв и его жена погибли в дорожно-транспортном происшествии в Ленинградской области. Об этом, выражая соболезнования родным, сообщила группа на своей странице «ВКонтакте».
«Вчера не стало нашего друга Вадима Рулёва и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которыми мы прошли через многое. Светлая память. Соболезнования родным и близким», — отмечают музыканты в публикации.
По информации местных журналистов, смертельная авария произошла вечером 19 июля на 34-м км автодороги Зверево — Малиновка в Выборгском районе Ленинградской области.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 35-летний водитель мотоцикла BMW неправильно выбрал скорость движения в результате чего потерял контроль над управлением. Он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Рендж Ровер». В итоге и сам байкер, и его 33-летняя супруга погибли.
Вадим Рулев — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Он участвовал в ряде питерских музыкальных коллективах. В том числе и в группе The Hatters, где играл на тромбоне.
Судя по его постам в соцсетях, с 2020 года он играл на тромбоне в ярославском академическом губернаторском симфоническом оркестре, а также занимался подбором автомобилей вместе с супругой.
21 июня в Якутии около 01:47 на 85-м километре автодороги «Нам» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 21-летний водитель, не имевший прав, управлял мотоциклом REGULMOTO и не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и врезалось в фонарный столб.
Утром 20 июля в Нижнем Тагиле погиб 25-летний мотоциклист на Suzuki. Байкер ехал вместе с 19-летней девушкой. Гонщик не справился с управлением и наехал на бордюр. У байкера не было шлема, а также водительского удостоверения.
Кроме того, страшная авария произошла на объездной дороге в Находке. 35-летний водитель мотоцикла «Ямаха» решил совершить обгон, но не выдержал безопасный боковой интервал при обгоне автомобиля «Тойота Королла», байкер потерял управление. Мотоцикл вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Ноут».