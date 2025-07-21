Экс-музыкант The Hatters погиб в страшном ДТП: раскрыты подробности трагедии

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 35-летний водитель мотоцикла BMW неправильно выбрал скорость движения в результате чего потерял контроль над управлением. Он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Рендж Ровер». В итоге и сам байкер, и его 33-летняя супруга погибли.