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Норильчанин отсудил 345 тысяч рублей за плохие курсы по обращению с криптой

Мужчина оплатил большую часть суммы за обучение, но ему почти не предоставили доступ к курсам.

Источник: AP 2024

Житель Норильска отсудил 345 тысяч рублей за некачественное онлайн-обучение. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Норильчанин купил курсы по обращению с криптовалютой стоимостью 194 тысячи рублей на специализированном сайте. Он оплатил не всю сумму, а 149 990 рублей. Ему предоставили доступ только к 1 из 12 модулей, при этом не все документы открывались. Мужчина решил расторгнуть договор и вернуть средства.

Остаток денежных средств потребителю предлагали вернуть на карту третьему лицу, что смутило покупателя. Заявление о возврате денежных средств было проигнорировано.

Потребитель обратился в суд. Специалисты Роспотребнадзора помогли составить иск. С ИП Полшковой Я. С. в пользу покупателя курсов взыскано более 345 тысяч рублей, из которых по 100 тысяч — неустойка и штраф.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерка из Норильска отсудила 72 тысячи рублей у телемагазина.