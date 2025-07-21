Норильчанин отсудил 345 тысяч рублей за плохие курсы по обращению с криптой

Норильчанин купил курсы по обращению с криптовалютой стоимостью 194 тысячи рублей на специализированном сайте. Он оплатил не всю сумму, а 149 990 рублей. Ему предоставили доступ только к 1 из 12 модулей, при этом не все документы открывались. Мужчина решил расторгнуть договор и вернуть средства.