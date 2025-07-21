В Зеленогорске пенсионер вернул незнакомке деньги, забытые в банкомате

Выяснилось, что 45-летняя женщина вносила наличку на счет, но из-за сбоя техники часть купюр осталась в купюроприемнике, и она ушла, не дождавшись завершения операции. Добропорядочный горожанин заметил забытые деньги и решил вернуть их владелице.
Полицейские оперативно установили хозяйку средств и вернули ей финансы. Мужчину, нашедшего деньги, поощрили в присутствии всего личного состава ОВД. Начальник полиции Денис Кляус вручил ему благодарность и памятный подарок.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярка поблагодарила участкового за возврат кошелька. Женщина поблагодарила сотрудника полиции за профессионализм и оперативность.