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В Зеленогорске пенсионер вернул незнакомке деньги, забытые в банкомате

В Зеленогорске полиция поблагодарила и наградила 68-летнего мужчину, который обнаружил в банкомате 30 тысяч рублей и сообщил об этом в дежурную часть.

Источник: Агентство «Москва»

Выяснилось, что 45-летняя женщина вносила наличку на счет, но из-за сбоя техники часть купюр осталась в купюроприемнике, и она ушла, не дождавшись завершения операции. Добропорядочный горожанин заметил забытые деньги и решил вернуть их владелице.

Полицейские оперативно установили хозяйку средств и вернули ей финансы. Мужчину, нашедшего деньги, поощрили в присутствии всего личного состава ОВД. Начальник полиции Денис Кляус вручил ему благодарность и памятный подарок.

Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярка поблагодарила участкового за возврат кошелька. Женщина поблагодарила сотрудника полиции за профессионализм и оперативность.