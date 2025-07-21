Ученые отметили сокращение спирогиры в открытых водах Байкала

Учёные отмечают, что спирогира почти исчезла из проб воды в центральной части Байкала. Это позволяет говорить о постепенном выходе из кризиса, связанного с цветением озера. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Ведомости.
По последним наблюдениям, в воде Байкала зафиксировано лишь единичное присутствие нитчатой водоросли спирогиры. Об этом сообщили специалисты фонда «Озеро Байкал» и НИИ биологии ИГУ. С 2023 по 2024 год её находили в пробах крайне редко и в незначительных количествах.
Спирогира ранее вызывала тревогу у экологов: разрастаясь, она вытесняла местные виды, ухудшала кислородный режим и негативно влияла на уникальную байкальскую флору и фауну. В начале 2010-х береговая линия озера летом покрывалась зелёной тиной, а к 2016 году водоросль начала появляться даже в открытом Байкале.
Как отмечает директор НИИ биологии ИГУ Максим Тимофеев, теперь можно осторожно говорить о снижении угрозы. Считается, что положительный эффект дали запрет фосфатов в бытовой химии, обновление очистных сооружений и экологический мониторинг.
Проект «Точка № 1», в рамках которого учёные отслеживают изменения в экосистеме Байкала на протяжении десятилетий, продолжает фиксировать положительную динамику.
Напомним, в 2022 году Минприроды России поддержало изменения в законодательстве о запрете розничной продажи синтетических моющих средств и других видов бытовой химии в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории. Отказ от них поспособствоовал подавлению роста водоросли, угрожающей местной флоре.