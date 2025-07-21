Ученые отметили сокращение спирогиры в открытых водах Байкала

Проект «Точка № 1», в рамках которого учёные отслеживают изменения в экосистеме Байкала на протяжении десятилетий, продолжает фиксировать положительную динамику.



Напомним, в 2022 году Минприроды России поддержало изменения в законодательстве о запрете розничной продажи синтетических моющих средств и других видов бытовой химии в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории. Отказ от них поспособствоовал подавлению роста водоросли, угрожающей местной флоре.