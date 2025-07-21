Генерал Попов сказал, кто стоит за запуском беспилотников в сторону Москвы

Каждый запуск беспилотников, в том числе в сторону Москвы, трудоемкий для ВСУ процесс, поэтому этим занимается не один человек, а организованная группа, сообщил в беседе с aif.ru военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Одному лицу осуществить такой теракт, а, я считаю, это теракты все-таки, очень тяжело. Действует организованная группа, которая осуществляет целенаправленное управление. Они задействуют свои средства для использования спутниковой навигации. Организация этого процесса достаточно трудная, что для нас — хорошо», — отметил Попов.
Военный летчик добавил, что ВСУ при организации эзапуска беспилотников опираются на знания западных инструкторов.
По данным Минобороны, в ночь на 20 июля силы ПВО сбили в Московском регионе 19 беспилотников, 16 из них направлялись в Москву. Позже стало известно о еще пяти БПЛА, летевших в сторону Москвы.
Всего, по данным военного ведомства, над регионами РФ было сбито порядка 132 дронов.
Генерал Попов ранее рассказал, откуда запускали беспилотники в направлении столицы.