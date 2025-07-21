Президент Польши Дуда упал с доски для сёрфинга в Балтийское море

Польский лидер Анджей Дуда упал с доски для сёрфинга в море, очевидцами оказались сотрудники средств массовой информации, которым президент Польши намеревался продемонстрировать свои навыки.
Инцидент случился в посёлке Юрата, находящемся на севере Польши. Посёлок считается морским курортом.
Накануне Дуда отдыхал на побережье Балтийского моря, в частности, он посвятил несколько часов своему гидросёрфингу.
В материале издания Fakt отмечается, что Дуда дважды упал с доски.
Ранее сообщалось, что книгу Александры Сарны под названием «Идиот. Изучение случая» о Дуде сняли с продаж. Её заподозрили в публичном оскорблении президента Польши.