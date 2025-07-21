Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Польши Дуда упал с доски для сёрфинга в Балтийское море

Дуда катался на доске в курортном посёлке на побережье Балтийского моря.

Источник: Аргументы и факты

Польский лидер Анджей Дуда упал с доски для сёрфинга в море, очевидцами оказались сотрудники средств массовой информации, которым президент Польши намеревался продемонстрировать свои навыки.

Инцидент случился в посёлке Юрата, находящемся на севере Польши. Посёлок считается морским курортом.

Накануне Дуда отдыхал на побережье Балтийского моря, в частности, он посвятил несколько часов своему гидросёрфингу.

В материале издания Fakt отмечается, что Дуда дважды упал с доски.

Ранее сообщалось, что книгу Александры Сарны под названием «Идиот. Изучение случая» о Дуде сняли с продаж. Её заподозрили в публичном оскорблении президента Польши.