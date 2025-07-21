Как быстро уложить ребенка спать: медицинский психолог дала проверенные советы

— К вечеру накапливается общее напряжение в нервной системе, а дети не всегда способны справиться с ним самостоятельно. Внешне это может выглядеть как непослушание. В таких случаях родителям важно создать безопасную, спокойную обстановку для ребенка, — объяснила Дементьева в беседе с KP.RU.