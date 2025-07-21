Как быстро уложить ребенка спать: медицинский психолог дала проверенные советы

Медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ксения Дементьева поделилась, как помочь детям засыпать быстрее и легче. По ее словам, малыши вечером становятся особенно непослушными — это часто не капризы, а реакция на переутомление.
— К вечеру накапливается общее напряжение в нервной системе, а дети не всегда способны справиться с ним самостоятельно. Внешне это может выглядеть как непослушание. В таких случаях родителям важно создать безопасную, спокойную обстановку для ребенка, — объяснила Дементьева в беседе с KP.RU.
Специалист порекомендовала завести вечерние ритуалы, например, прием ванны или чтение книги, включать тихую музыку или звуки природы, а ночник выключать во время сна — это поможет организму вырабатывать мелатонин и заснуть быстрее.
— В некоторых случаях своеобразный «белый шум» в виде тихой спокойной музыки или звуков природы помогает заснуть детям с чутким сном. Ночники лучше всего использовать в процессе подготовки ко сну и выключать их в моменты засыпания, — уточнила эксперт.
Кроме того, за 1−1,5 часа до сна следует приглушить свет, закрыть шторы и убрать гаджеты. Также рекомендуется говорить тише и переключиться на спокойные игры.