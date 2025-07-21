Россиян предупредили о массовых сокращениях в 2025 году

Доля российских предприятий, планирующих сокращение работников, увеличилась с 6,9% в январе до 11,5% в июне 2025 года. Согласно последнему докладу Центробанка о региональной экономике, одновременно выросла доля компаний, ожидающих сохранения численности работников без изменений — с 62% до 65% за тот же период.