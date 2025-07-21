Захоронение 64 участников Великой Отечественной войны обнаружили в Атырау

Он добавил, что еще в 1975 году, к 30-летию Победы был открыт мемориал в парке Победы, куда должны были перезахоронить останки всех найденных красноармейцев из братских могил, однако тогда перезахоронение было символическим. По словам краеведа, оказалось, что близ одного из предприятий города на сегодня было похоронено больше солдат, чем предполагалось ранее.