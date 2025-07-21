Захоронение 64 участников Великой Отечественной войны обнаружили в Атырау

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Ранее неизвестные данные установлены о 64 красноармейцах, захороненных в Атырау, сообщил РИА Новости председатель русского этнокультурного объединения «Былина» Ассамблеи народа Казахстана, краевед Андрей Кораблев.
«Мне удалось обнаружить данные еще 64 красноармейцев, ранее неизвестных, которые были захоронены в городе, в период 1942—1945 годов здесь действовали эвакогоспитали. Это стало возможным благодаря тому, что в поисковых базах данных “Подвиг народа” и “Мемориал”, стали выкладывать дополнительные документы. И я, работая с этими документами, сделал такое открытие», — сказал Кораблев.
Он добавил, что еще в 1975 году, к 30-летию Победы был открыт мемориал в парке Победы, куда должны были перезахоронить останки всех найденных красноармейцев из братских могил, однако тогда перезахоронение было символическим. По словам краеведа, оказалось, что близ одного из предприятий города на сегодня было похоронено больше солдат, чем предполагалось ранее.
Кораблев уточнил, что в Атырау в 2005 году по данным военкомата захоронен 91 участник Великой Отечественной войны, позже эта цифра была увеличена до 168, согласно новым исследованиям, количество захороненных красноармейцев увеличилось ещё на 64.
Работа сейчас заключается в том, чтобы, исходя из полученных данных, будем просить власти увековечить память об этих красноармейцах, и чтобы это захоронение стало мемориальным, отметил он.