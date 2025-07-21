Продюсер Дзюник раскрыл, когда звезды прошлого потеряют новую популярность

«Трудно предугадать, сколько еще их популярность будет длиться. Если у них будут интересные новые песни, которые они готовы будут показать своим слушателям, то, скорее всего, популярность будет продолжаться. К примеру, Катя Лель, у которой тоже произошел скачок, но сейчас опять как бы все утихло. Пока ничего нового нет. Поэтому нужно исходить из того, что они будут делать дальше», — сказал собеседник издания.