Продюсер Дзюник раскрыл, когда звезды прошлого потеряют новую популярность

Если звезды прошлого не будут выпускать новые интересные песни, то их популярность утихнет, как это было с Катей Лель. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил продюсер Леонид Дзюник.
«Трудно предугадать, сколько еще их популярность будет длиться. Если у них будут интересные новые песни, которые они готовы будут показать своим слушателям, то, скорее всего, популярность будет продолжаться. К примеру, Катя Лель, у которой тоже произошел скачок, но сейчас опять как бы все утихло. Пока ничего нового нет. Поэтому нужно исходить из того, что они будут делать дальше», — сказал собеседник издания.
Ранее Дзюник в беседе с aif.ru рассказывал, что российская певица Надежда Кадышева зарабатывает за выступление порядка 20 миллионов рублей. Продюсер также сообщал, что сегодняшняя популярность звезд прошлого связана с возвращением к русским корням.
До этого музыкальный критик Сергей Соседов высказал сомнение в искренности ажиотажа вокруг возвращения популярности Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой. Несмотря на то что в социальных сетях молодежь танцует под хиты «Плывет веночек» и поет «Ясный мой свет», эксперт отметил, что сам не наблюдает какого-либо реального успеха этих артисток среди зумеров.