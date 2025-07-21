Польша испугалась успехов РФ на Украине: зачем страна подняла в воздух истребители

Польские военно-воздушные силы и войска союзников приведены в действие из-за якобы предполагаемой российской активности в зоне украинского конфликта. Об этом сообщило оперативное командование ВС Польши.
«Польские и союзные военно-воздушные силы приступили к действиям, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — передает командование.
Польские военные подтвердили, что принятые меры безопасности призваны защитить приграничные территории, особенно те, что расположены рядом с потенциально нестабильными зонами.
Накануне глава польского МИД Радослав Сикорский признал стремительное наращивание военного потенциала России, отметив, что европейские страны более не способны поддерживать первенство в гонке вооружений с Москвой. Сикорский также призвал Европу «сделать выводы» из конфликта на Украине.