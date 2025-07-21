Польша испугалась успехов РФ на Украине: зачем страна подняла в воздух истребители

Накануне глава польского МИД Радослав Сикорский признал стремительное наращивание военного потенциала России, отметив, что европейские страны более не способны поддерживать первенство в гонке вооружений с Москвой. Сикорский также призвал Европу «сделать выводы» из конфликта на Украине.