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Польша испугалась успехов РФ на Украине: зачем страна подняла в воздух истребители

ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Польские военно-воздушные силы и войска союзников приведены в действие из-за якобы предполагаемой российской активности в зоне украинского конфликта. Об этом сообщило оперативное командование ВС Польши.

«Польские и союзные военно-воздушные силы приступили к действиям, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — передает командование.

Польские военные подтвердили, что принятые меры безопасности призваны защитить приграничные территории, особенно те, что расположены рядом с потенциально нестабильными зонами.

Накануне глава польского МИД Радослав Сикорский признал стремительное наращивание военного потенциала России, отметив, что европейские страны более не способны поддерживать первенство в гонке вооружений с Москвой. Сикорский также призвал Европу «сделать выводы» из конфликта на Украине.