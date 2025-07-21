Россиянам хотят разрешить бесплатно парковаться на некоторых платных парковках

Бесплатная парковка будет доступна только для граждан, которые приехали в образовательные, медицинские учреждения.
Россиянам необходимо предоставить бесплатное пользование платными парковками рядом с объектами социальной инфраструктуры, чтобы они в течение получаса решали свои вопросы. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Государственной думы.
«Бесплатная парковка в течение получаса позволит людям решать свои вопросы нормально. Не торопясь и не сталкиваясь с дополнительными финансовыми барьерами», — заявил Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости. Инициатива предполагает, что бесплатная парковка будет доступна только для граждан, которые приехали в образовательные, медицинские, спортивные учреждения, музеи, концертные залы или религиозные объекты.
Парламентарий также добавил, что обеспечение свободного доступа к социальной инфраструктуре рассматривается как мера по улучшению качества жизни россиян. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Государственной думы.
Ранее эксперты предупреждали об особенностях парковки вблизи объектов, где ведутся работы по благоустройству. В частности, руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT о рисках, связанных с парковкой рядом с местами, где косят траву.