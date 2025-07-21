Россиянам хотят разрешить бесплатно парковаться на некоторых платных парковках

«Бесплатная парковка в течение получаса позволит людям решать свои вопросы нормально. Не торопясь и не сталкиваясь с дополнительными финансовыми барьерами», — заявил Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости. Инициатива предполагает, что бесплатная парковка будет доступна только для граждан, которые приехали в образовательные, медицинские, спортивные учреждения, музеи, концертные залы или религиозные объекты.