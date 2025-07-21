Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев: летящие в сторону Москвы дроны начинены электроникой НАТО

Специалист предположил, что в Москве были сбиты БПЛА Ан-196 «Лютый».

Источник: Аргументы и факты

Сбитые над Москвой беспилотники начинены электроникой стран НАТО, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Напомним, минувшей ночью и в первой половине дня 20 июля средства ПВО сбили в Московском регионе 26 беспилотников, из них 21 — летел в сторону Москвы.

Опубликованные в Сети кадры не позволяют точно квалифицировать вид сбитых беспилотников, однако Кондратьев на основе хронологии атак последних дней предположил, что это Ан-196 «Лютый».

«Это беспилотник с двигателем внутреннего сгорания, который может преодолевать расстояние больше 1500 км. Установленная на нем бортовая электроника поставляется странами НАТО, в том числе и навигационные системы», — пояснил специалист.

Кондратьев обратил внимание еще на одну особенность — наличие постоянного шасси. Это, по словам эксперта, может говорить о том, что взлетающие с территории Украины беспилотники дозаправляются в России, и только после этого летят к цели.

Ранее генерал Попов объяснил, через сколько сбивают летящие в Москву беспилотники.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше