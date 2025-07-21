Кондратьев: летящие в сторону Москвы дроны начинены электроникой НАТО

Сбитые над Москвой беспилотники начинены электроникой стран НАТО, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Напомним, минувшей ночью и в первой половине дня 20 июля средства ПВО сбили в Московском регионе 26 беспилотников, из них 21 — летел в сторону Москвы.
Опубликованные в Сети кадры не позволяют точно квалифицировать вид сбитых беспилотников, однако Кондратьев на основе хронологии атак последних дней предположил, что это Ан-196 «Лютый».
«Это беспилотник с двигателем внутреннего сгорания, который может преодолевать расстояние больше 1500 км. Установленная на нем бортовая электроника поставляется странами НАТО, в том числе и навигационные системы», — пояснил специалист.
Кондратьев обратил внимание еще на одну особенность — наличие постоянного шасси. Это, по словам эксперта, может говорить о том, что взлетающие с территории Украины беспилотники дозаправляются в России, и только после этого летят к цели.
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