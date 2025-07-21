В Совфеде предложили отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний

Сенатор отметил, что в последнее время увеличилось число отмен и задержек рейсов, в связи с этим пассажиры вынуждены обращаться по горячим линиям для возврата средств или получения информации. При этом стоимость минуты разговора, включая ожидание оператора, может доходить до 60−80 рублей в зависимости от региона и оператора связи, что существенно увеличивает расходы пассажиров в форс-мажорных ситуациях.