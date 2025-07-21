В Совфеде предложили отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний

Стоимость минуты разговора по горячей линии может достигать 80 рублей.
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил Минтрансу рассмотреть отмену платы за звонки на горячие линии авиакомпаний при задержках и отменах рейсов. Обращение с такой инициативой направлено главе ведомства Андрею Никитину.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила в целях предоставления возможности бесплатного обращения пассажиров по официальным телефонным номерам авиакомпаний (колл-центров, номерам горячей линии) в случае возникновения ситуаций, вызванных задержкой или отменой рейса, а также возникновения экстренной ситуации», — говорится в обращении Гибатдинова. Его приводит РИА Новости.
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Сенатор отметил, что в последнее время увеличилось число отмен и задержек рейсов, в связи с этим пассажиры вынуждены обращаться по горячим линиям для возврата средств или получения информации. При этом стоимость минуты разговора, включая ожидание оператора, может доходить до 60−80 рублей в зависимости от региона и оператора связи, что существенно увеличивает расходы пассажиров в форс-мажорных ситуациях.
Ранее с похожей инициативой выступила депутат Госдумы Сардана Авксентьева, предложившая ввести автоматические выплаты компенсаций пассажирам за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний. Она отметила, что сейчас компенсацию получают лишь около 10% пострадавших из-за бюрократических сложностей, и автоматизация процесса могла бы упростить получение выплат, передает «Национальная служба новостей».