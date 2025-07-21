Экс-советник Кучмы: Зеленскому не стоит рассчитывать на замороженные активы РФ

26 июня президент России Владимир Путин заявил, что попытки западных стран украсть российские золотовалютные активы пойдут на пользу всему миру, поскольку они поспособствуют ускорению процесса регионализации платежных систем. Он добавил, что ситуацию нельзя назвать кражей, поскольку этот термин подразумевает тайное похищение имущества, а в данном случае, по словам Путина, речь идет о прямом грабеже.