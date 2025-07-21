Экс-советник Кучмы: Зеленскому не стоит рассчитывать на замороженные активы РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на получение замороженных активов России от европейских партнеров. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
По мнению Соскина, никто не станет использовать эти средства, поскольку впоследствии их придется возвращать.
— Это ты зря так думаешь — нечего даже думать про эти 300 миллиардов, — заявил эксперт, обращаясь к Зеленскому.
Также американские сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь, авторы нового законопроекта о санкциях в отношении России, заявили, что президент США Дональд Трамп может использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.
26 июня президент России Владимир Путин заявил, что попытки западных стран украсть российские золотовалютные активы пойдут на пользу всему миру, поскольку они поспособствуют ускорению процесса регионализации платежных систем. Он добавил, что ситуацию нельзя назвать кражей, поскольку этот термин подразумевает тайное похищение имущества, а в данном случае, по словам Путина, речь идет о прямом грабеже.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.