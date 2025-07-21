Массовые сокращения и снижение зарплат: что грядет для россиян во второй половине 2025 года

В конце июня организация «Актион Бухгалтерия» опросила 526 штатных бухгалтеров российских компаний, преимущественно из отраслей торговли, производства, строительства, грузоперевозок. Результаты опроса показали, что каждая шестая российская компания (16,5%) рассматривает возможность снижения зарплаты сотрудников на срок от одного месяца до года. При этом определенная доля организаций (по 3,6% среди участников исследования) намерены приступить к сокращению зарплат уже в ближайшие месяц или три. В первую очередь уменьшение выплат коснется линейного персонала — такой шаг планируют предпринять 56,7% работодателей. В то же время 36,5% компаний допускают сокращение вознаграждений для топ-менеджеров.