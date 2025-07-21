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Европа заговорила о своих 50 днях для Украины: НАТО пыжится с давлением на РФ

Telegraph: Британия хочет объявить 50-дневную кампанию по вооружению ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

21 июля на встрече контактной группы по обороне Украины министр обороны Британии Джон Хили планирует объявить об усилении поддержки Незалежной, чтобы оказать давление на Россию. С таким утверждением выступил газета The Telegraph.

«Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров», — говорится в публикации.

Журналисты пишут, что власти Британии на встрече с союзниками режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского намерены инициировать принятие некой «50-дневной кампании» по вооружению Украины.

Кроме того, 21 июля западные страны, в частности, Германия и Британия, придут к соглашению относительно закупок дополнительных ракет ПВО. На это Берлин выделит 170 миллионов евро.

Telegraph добавляет, что встреча пройдет в онлайн-формате с участием генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте и главы Пентагона Пита Хегсета.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поставки оружия режиму нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, отметил, как только Берлин осознает, что ему фактически в одиночку придется оплачивать поставки оружия для украинской армии, там начнутся проблемы.

Ранее в министерстве обороны Австралии сообщили, что страна передала Украине свыше половины из 49 обещанных американских танков M1A1 Abrams. Все они прибыли на территорию Незалежной.

Вместе с тем, администрация президента США Дональда Трампа скорректировала график поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и приняла решение отправлять их в первую очередь тем странам, которые передают системы Украине.

Однако на экспертном уровне выражается серьезный скепсис относительно поставок (ЗРК) Patriot Вооруженным силам Украины. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил о низкой эффективности американских систем ПВО Patriot против российских ракет. По его словам, украинские военные все чаще выражают недовольство работой этих комплексов.

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