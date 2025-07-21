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Глава Носков: на пляжах Самары проводят опрос жителей о развитии этих территорий

«Сейчас это самое популярное место в Самаре, а с возвращением жары до +33 градусов — станет ещё популярнее», — заявил глава областной столицы Иван Носков.

«Сейчас это самое популярное место в Самаре, а с возвращением жары до +33 градусов — станет ещё популярнее», — заявил глава областной столицы Иван Носков.

Он напомнил, что в этом году официальные пляжи официально вернули городу, начали обновление инфраструктуры и уже закупили первую партию пляжного оборудования.

Сейчас специалисты вместе с волонтёрами разрабатывают программу развития пляжей.

В рамках этой работы запущен опрос для посетителей, где можно высказать мнение о том, чего не хватает на пляжах и как сделать их удобнее.

«Прошу не игнорировать, — призвал Носков. — Во-первых, ребята делают всё для города, который мы хотим видеть полноценным городом-курортом, а во-вторых — ваши ответы станут основой для будущих решений».

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