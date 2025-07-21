Снова миллионы: продюсер сказал, сколько стали зарабатывать Буланова, Апина

Звезды прошлого, которые сейчас стали вновь популярными, зарабатывают миллионы рублей за свои выступления. Продюсер Леонид Дзюник сообщил aif.ru, какие именно гонорары получают артисты, у которых вновь наблюдается расцвет, а также рассказал, когда эта популярность может закончиться.
Сколько стоят выступления звезд прошлого?
Выступление российской певицы Татьяны Булановой оценивается в пределах трех-пяти миллионов рублей, заявил aif.ru Дзюник. По его словам, оно длится, как правило, минимум 45−50 минут.
Такой же ценник и у Алены Апиной, которая за эти деньги проведет такую же программу. Он пояснил, что гонорар складывается из количества популярных песен и востребованности.
При этом Дзюник отметил, что стоимость выступления российской группы «Мираж» может оцениваться в минимум 10 миллионов рублей.
«Я думаю, что за выступление группа “Мираж” может зарабатывать в районе 10 миллионов рублей минимум», — сказал собеседник издания.
Однако больше их, как сообщил aif.ru продюсер, зарабатывает российская исполнительница Надежда Кадышева. По его словам, на сегодняшний день за выступление она получает порядка 20 миллионов рублей. Он отметил, что у артистки сейчас высочайший подъем.
«Это благодаря и соцсетям так получилось, и тому, что ее песни не устаревают. Они сейчас, как говорят, обрели второе рождение», — сказал собеседник издания.
Популярность звезд прошлого связана с возвращением к корням.
Сегодняшняя популярность звезд прошлого связана с возвращением к русским корням, сказал aif.ru Дзюник. По его словам, это не ностальгия.
«Возвращение к нашей родной музыке», — добавил он.
Продюсер подчеркнул, что в России начинают осознавать, что в русском языке и в русских песнях гораздо больше мелодии, души и сердца.
Когда может закончиться популярность.
Дзюник рассказал aif.ru, что трудно предугадать, сколько еще популярность звезд прошлого будет длиться. Он отметил, что если они будут выпускать новые интересные песни, которые будут готовы показать своим слушателям, то, скорее всего, она будет продолжаться.
При этом продюсер заявил, что они могут повторить судьбу российской певицы Кати Лель, у которой тоже произошел скачок популярности, но через время все утихло.
«Катя Лель, у которой тоже произошел скачок, но сейчас опять как бы все утихло. Пока ничего нового нет. Поэтому нужно исходить из того, что они будут делать дальше», — отметил Дзюник.