Красноярск примет международный турнир по дзюдо серии RUSSIAN JUDO TOUR

Турнир по дзюдо пройдет в Красноярске 9 и 10 августа. 9 августа с 9:00 начнутся соревнования среди мужчин в весовых категориях 60 кг, 66 кг и 73 кг, а также среди женщин в категориях 63 кг, 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг. Церемония открытия состоится в 16:15, а финальные поединки и награждение запланированы на 17:00. 10 августа с 9:00 начнутся соревнования среди мужчин в весовых категориях 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг, а также среди женщин в категориях 48 кг, 52 кг и 57 кг. Финальные поединки и награждение пройдут в 17:00.