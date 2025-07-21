Красноярск примет международный турнир по дзюдо серии RUSSIAN JUDO TOUR

В Красноярске пройдет международный турнир по дзюдо — этап серии RUSSIAN JUDO TOUR памяти Владимира Гулидова, директора завода цветных металлов и золота.
Ожидается участие около 200 сильнейших дзюдоистов из двух десятков стран, включая Россию, Индию, Кубу, Сербию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Колумбию, Италию и другие.
Соревнования пройдут в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин. Российские дзюдоисты по итогам турнира могут получить звание «Мастер спорта России международного класса».
Мемориал Гулидова уже входил в серию RUSSIAN JUDO TOUR в 2022 году. Возвращение турнира в Красноярск стало одним из первых крупных проектов, реализуемых в рамках соглашения, подписанного губернатором Михаилом Котюковым с Федерацией дзюдо России в апреле 2024 года.
В программе турнира также запланированы мастер-классы и автограф-сессии с известными дзюдоистами.
Турнир по дзюдо пройдет в Красноярске 9 и 10 августа. 9 августа с 9:00 начнутся соревнования среди мужчин в весовых категориях 60 кг, 66 кг и 73 кг, а также среди женщин в категориях 63 кг, 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг. Церемония открытия состоится в 16:15, а финальные поединки и награждение запланированы на 17:00. 10 августа с 9:00 начнутся соревнования среди мужчин в весовых категориях 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг, а также среди женщин в категориях 48 кг, 52 кг и 57 кг. Финальные поединки и награждение пройдут в 17:00.
Как раннее писал «МК в Красноярске», красноярская дзюдоистка представит Россию на Универсиаде в Германии. Общее количество участников от страны составит 48 человек.