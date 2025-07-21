Игорь Кобзев поблагодарил работников Братской авиабазы, которые помогали тушить лесные пожары в Забайкалье

Губернатор напомнил, что благодаря планомерной работе по защите лесов и лесовосстановлению в Иркутской области за последние пять лет площадь лесных пожаров сократилась в семь раз — с порядка 1,5 млн га в 2019 году до 240 тыс. га в 2024 году. Площадь лесовосстановления увеличилась на 30%. «Во многом это стало результатом системной работы. За последние пять лет из регионального бюджета почти в 2,5 раза увеличили финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров. Понимаем, что готовность региональной системы предупреждения и тушения должна быть доведена до состояния максимума, и принимаем для этого весь необходимый комплекс мер», — подчеркнул Губернатор.