Игорь Кобзев поблагодарил работников Братской авиабазы, которые помогали тушить лесные пожары в Забайкалье

По информации пресс-службы облправительства, глава региона встретился с парашютистами и десантниками-пожарными, помогавшими тушить лесные пожары в Забайкальском крае. Участие во встрече приняли также сенатор Совета Федерации РФ от Иркутской области Андрей Чернышев, министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин, мэр города Братска Александр Дубровин. На встрече были вручены Благодарственные письма Губернатора Иркутской области сотрудникам, которые помогали в тушении лесных пожаров в Забайкальском крае.
В соседнем регионе с начала пожароопасного сезона произошло более 700 пожаров на площади около 2,9 млн гектаров. «Сотрудники Братского авиаотделения вносят неоценимый вклад в сохранение лесных ресурсов Сибири. Ваша работа по предупреждению и тушению лесных пожаров является важным элементом региональной системы обеспечения пожарной безопасности. Сегодня, когда нам удалось преломить сложную ситуацию с лесными пожарами в своем регионе, вы самоотверженно помогаете соседним территориям. Уверен, что и там вы успешно справляетесь», — сказал Игорь Кобзев.
Губернатор напомнил, что благодаря планомерной работе по защите лесов и лесовосстановлению в Иркутской области за последние пять лет площадь лесных пожаров сократилась в семь раз — с порядка 1,5 млн га в 2019 году до 240 тыс. га в 2024 году. Площадь лесовосстановления увеличилась на 30%. «Во многом это стало результатом системной работы. За последние пять лет из регионального бюджета почти в 2,5 раза увеличили финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров. Понимаем, что готовность региональной системы предупреждения и тушения должна быть доведена до состояния максимума, и принимаем для этого весь необходимый комплекс мер», — подчеркнул Губернатор.
Глава региона также напомнил, что благодаря нацпроекту «Экология» (с 2025 года — «Экологическое благополучие») в Приангарье серьезно обновили парк техники — за пять лет приобрели 518 единиц техники и оборудования, что позволило довести техническую оснащенность лесопожарных формирований до 100%. Область активно включена в новый нацпроект «Беспилотные авиационные системы», это дало возможность закупить 61 беспилотник российского производства.
По оценкам самих пожарных, результат проделанной работы заметен. «Проводится много противопожарных мероприятий, их число каждый год растет. Усиливается и работа с населением, и работа в лесу. Начали производить мониторинг квадрокоптерами, ведем наземный мониторинг. Видим, что пожаров от человеческого фактора стало меньше», — рассказал начальник лесопожарной станции 2-го типа Братского отделения Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов Тарас Онищук.
Парашютно-десантная пожарная служба Братского авиаотделения участвует в тушении лесных пожаров на всей территории Иркутской области. В текущем году принимали участие в ликвидации ЧС в Забайкальском крае, в прошлые годы участвовали в тушении лесных пожаров на территории Якутии, Красноярского края, Рязанской области, Ханты-Мансийского автономного округа.
Руководитель Братского авиаотделения старший летчик-наблюдатель Сергей Титаренко рассказал, что в авиаотделении работают 40 сотрудников: 11 парашютистов-пожарных, 25 десантников-пожарных, три летчика-наблюдателя и диспетчер. Группы парашютно-десантной пожарной службы до начала пожароопасного сезона прошли необходимое обучение и тренировки (прыжки с парашютом и спуски на спусковых устройствах).
С начала пожароопасного сезона в Иркутской области Братским авиаотделением ведутся работы по авиапатрулированию в соответствии с классами пожарной опасности по условиям погоды. При обнаружении лесного пожара группа оперативно отправляется на его тушение.