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В начале недели в Башкирии пообещали жару и грозы

Синоптики передали прогноз на 21, 22 и 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в начале недели пообещали грозы и жару. Прогноз погоды на 21, 22 и 23 июня передали в Башгидрометцентре.

Рабочая неделя в республике начнется с температуры до +31°.

Грозы придут во вторник, 22 июля. Синоптики также спрогнозировали температуру воздуха ночью +15, +20°, днем +25, +30°.

23 июля также будет дождливо. Ночью будет +13, +18°, днем +23, +28°.

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