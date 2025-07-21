В начале недели в Башкирии пообещали жару и грозы

В Башкирии в начале недели пообещали грозы и жару. Прогноз погоды на 21, 22 и 23 июня передали в Башгидрометцентре.
Рабочая неделя в республике начнется с температуры до +31°.
Грозы придут во вторник, 22 июля. Синоптики также спрогнозировали температуру воздуха ночью +15, +20°, днем +25, +30°.
23 июля также будет дождливо. Ночью будет +13, +18°, днем +23, +28°.
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