Больше свободы: Лисовец объяснил феномен рыбакор-стиля и дал совет, как не выглядеть просто

Тренд на рыбакор прослеживается уже давно. Сейчас просто это стало отдельным направлением, отдельным стилем. И это, с одной стороны, очень омолаживает, а с другой — упрощает. Мало кто в России, особенно из женщин, хочет выглядеть простенько. У нас это не принято, у нас любят наряжаться. А это как раз обратная сторона, когда вы можете быть в хороших вещах, они могут стоить недёшево, но вы при этом выглядите не супер-лакшери.