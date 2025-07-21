Украденное детство, ссоры с Пугачевой и суд за имя: популярному хореографу Мигелю — 43

В понедельник, 21 июля 2025 года, известному российскому хореографу, режиссеру и постановщику Мигелю исполняется 43 года. Человек, чье настоящее имя Сергей Шестеперов, прошел путь от танцовщика в мюзикле «Метро» до одного из самых востребованных хореографов страны. Однако на пути к славе его ждали не только успех и признание, но и конфликты со звездами первой величины, крушение личных отношений и даже судебное разбирательство за право называться собственным именем. Подробнее в материале URA.RU.