Украденное детство, ссоры с Пугачевой и суд за имя: популярному хореографу Мигелю — 43

С ранних лет Мигель мечтал стать частью труппы Большого театра и, переехав в Москву, поступил в хореографическое училище.
В понедельник, 21 июля 2025 года, известному российскому хореографу, режиссеру и постановщику Мигелю исполняется 43 года. Человек, чье настоящее имя Сергей Шестеперов, прошел путь от танцовщика в мюзикле «Метро» до одного из самых востребованных хореографов страны. Однако на пути к славе его ждали не только успех и признание, но и конфликты со звездами первой величины, крушение личных отношений и даже судебное разбирательство за право называться собственным именем. Подробнее в материале URA.RU.
Украденное детство Мигеля: как мальчик из Химок искал кубинского отца.
Сергей Мигельевич Шестеперов родился 21 июля 1982 года в подмосковных Химках. Его детство было далеко не безоблачным — отец, кубинец Мигель Фернандо Чамблен Месса, вернулся на родину еще до рождения сына. В советские времена быть ребенком с иностранными корнями было непросто — дворовые мальчишки нередко дразнили Сергея за необычную внешность и непонятное отчество.
Мать, Татьяна Шестеперова, работала инженером и растила сына в одиночку, с помощью бабушки. Как признается сам Мигель, он долго не понимал, почему выглядит иначе, чем другие дети, почему у него такая смуглая кожа и кудрявые волосы. Мать боялась говорить о происхождении мальчика — в СССР браки с иностранцами не приветствовались.
Энергичный ребенок требовал выхода энергии, и мудрая мать направила ее в нужное русло — отдала сына в танцевальный кружок. По словам самого Мигеля, любовь к танцам проявилась еще в четырехлетнем возрасте, когда он устраивал во дворе импровизированные спектакли, собирая соседей.
С биологическим отцом Сергей встретился только в 32 года, в 2014 году. Эта встреча стала эмоциональным потрясением — он увидел перед собой человека с теми же жестами, смехом и темпераментом. Оказалось, что отец не знал о существовании сына и был лишен возможности вернуться в СССР.
От мюзикла «Метро» до «Фабрики звезд»: путь Мигеля к известности.
Псевдоним взят от имени отца — Мигель Фернандо Чамблен Месса, по происхождению кубинецФото: 2lpr / Wikipedia / CC BY-SA 3.0.
Профессиональная карьера Мигеля началась в 1999 году, когда 17-летний юноша стал артистом балета в мюзикле «Метро». Именно там коллеги прозвали его Мигелем — имя прижилось и стало творческим псевдонимом. Любопытно, что молодой танцор и не подозревал, что носит имя своего отца.
В 2002—2004 годах Сергей блистал на сцене в качестве солиста балета мюзикла «Нотр-Дам де Пари», а затем в «Ромео и Джульетте». Последний проект, по собственному признанию хореографа, оказался наиболее значимым для его карьеры.
Осенью 2004 года в жизни Мигеля произошёл крутой поворот — он стал участником пятого сезона «Фабрики звезд» под руководством Аллы Пугачевой. Примадонна лично подтолкнула сомневающегося юношу к участию в проекте. «А чего это не надо?! Надо, еще как!» — заявила Пугачева, когда увидела его на кастинге.
Однако образ всесоюзной «доброй феи» рассыпался в прах, когда дошло до совместной работы. Мигель не скрывает, что разочаровался в Алле Борисовне во время совместной работы на «Рождественских встречах». По его словам, он «охренел от ее поведения», которое полностью перечеркнуло прежнее восхищение. Конкретизировать претензии хореограф отказывается, отмечая лишь, что Пугачева вела себя «ужасно по отношению к коллективу».
«Танцы» на ТНТ: звездный час Мигеля и жестокие конфликты.
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После «Фабрики» карьера Мигеля пошла в гору. С 2008 по 2014 годы он работал хореографом и режиссером-постановщиком на различных шоу, модных показах и театральных представлениях в России и Украине. Его приглашали ставить хореографию для фильмов «Гитлер капут!», «Весельчаки», «Ржевский против Наполеона».
Настоящую всероссийскую известность Мигелю принесло шоу «Танцы» на канале ТНТ, стартовавшее в августе 2014 года. Здесь хореограф выступил не только наставником, но и членом жюри, задавая высочайшую планку участникам.
В первых сезонах шоу его напарником был Егор Дружинин, с которым отношения сложились непросто. Их творческое соперничество нередко перерастало в настоящие конфликты в прямом эфире. В четвертом сезоне место Дружинина заняла хореограф Татьяна Денисова, что добавило шоу новых красок.
Одним из ярких моментов проекта стал номер, поставленный Мигелем на трек канадского диджея Apashe «No Twerk». Выступление набрало огромное количество просмотров в интернете, что привело к неожиданному повороту — Apashe предложил снять клип на свою композицию.
Видео с участниками команды Мигеля увидели не только в России, но и в США и Японии. Благодаря международному резонансу Мигелю удалось пригласить в один из выпусков второго сезона шоу всемирно известного хореографа Джонте, работавшего с Бейонсе, Джанет Джексон и Бритни Спирс.
Новые шоу и проекты Мигеля: не танцем единым.
Творческие амбиции Мигеля простираются далеко за пределы танцевального искусства. В 2016 году он выступил режиссером и хореографом иммерсивного шоу «Вернувшиеся» — интерактивного спектакля, где зрители находятся в одном пространстве с актерами. Проект, состоящий из 240 сцен, после успеха в Москве переместился в Санкт-Петербург.
В феврале 2016 года в Москве открылся танцевальный центр «PROТАНЦЫ», креативным продюсером которого стал Мигель. Центр быстро превратился в одну из крупнейших танцевальных площадок России. Летом того же года под эгидой центра в Сочи прошёл первый танцевальный «Лагерь PROТАНЦЫ», ставший стартовой площадкой для сотен молодых танцоров.
В 2020 году Мигель объявил о планах выступить режиссером танцевальной драмы «Искусство падения». Съемки проекта стартовали в августе 2024 года, а релиз намечен на 2025 год. В центре сюжета — история танцоров и хореографов, их профессиональные и личные перипетии.
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В 2022 году имя Мигеля оказалось в центре судебной тяжбы. Хореограф подал иск к бизнесмену Мгеру Гянджумяну, который с 2012 года продавал шубы под маркой «MIGEL». Мигель хотел отсудить право на использование своего псевдонима, но суд встал на сторону предпринимателя.
Ирония ситуации заключается в том, что, став звездой, Мигель не смог защитить право на собственное имя. Суд частично удовлетворил иск, разрешив использовать бренд «MIGEL» только для определенных товаров, но исключительные права на товарный знак остались за производителем шуб из Пятигорска.
Для поклонников Мигель по-прежнему остается Мигелем. Но юридически его псевдоним принадлежит другому человеку — факт, который не перестает удивлять и самого хореографа.
Личная жизнь Мигеля: одиночество как выбор.
Хореограф Мигель принял участие в московской премьере анимационного фильма японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля’Фото: Александр Щербак/ТАСС.
Мигель крайне скупо делится подробностями своей личной жизни. Известно, что около 11 лет он состоял в отношениях с девушкой, имя которой держится в секрете. После расставания хореограф так и не женился, по собственному признанию, разочаровавшись в отношениях.
В 2020 году, во время пандемии коронавируса, Мигель признался, что «смирился с одиночеством». Самоизоляция помогла ему переосмыслить многие аспекты жизни и сконцентрироваться на творчестве. Также танцор отмечал, что за этот период существенно похудел — его вес опустился чуть ниже 70 килограммов.
В 2016 году СМИ связывали имя Мигеля с участницей второго сезона шоу «Танцы» Анастасией Вядро, однако сам хореограф опроверг наличие романа между ними. Говоря о женщинах, Мигель подчёркивает: «Счастливая женщина — это услышанная женщина», однако сам, кажется, не стремится к созданию семьи.
От эпизодов в «Бригаде» до роли в «Холопе 2»: Мигель в кино.
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Танцевальная карьера Мигеля причудливо переплелась с кинематографом. Его дебют на экране состоялся ещё в 2002 году в культовом сериале «Бригада», где он сыграл эпизодическую роль Деда Мороза в 8-й серии.
Большая часть киноработ Мигеля связана с его профессиональной деятельностью хореографа. Он ставил танцевальные номера для фильмов «Гитлер капут!» (2009), «Весельчаки» (2009), «Ржевский против Наполеона» (2010), а также документального фильма «Легенда. Людмила Гурченко» (2011).
В 2018 году Мигель появился в качестве камео (играл самого себя) в популярном сериале «Универ. Новая общага», в 2020 году — в комедийном сериале «Гусар» с Гариком Харламовым. А в 2023 году сыграл учителя танцев в фильме «Холоп 2».
Проекты, шоу, телевидение: феномен таланта Мигеля.
Творческая биография Мигеля поражает разнообразием проектов и форматов. За свою карьеру он работал хореографом и режиссером-постановщиком десятков телевизионных шоу:
2013 год — «Один в один» и «Универсальный артист» на Первом канале2013−2014 годы — «Хочу V ВИА Гру» на НТВ2014 год — «Большая перемена» на НТВ2014−2021 годы — «Танцы» на ТНТ2016 год — «Танцы. Битва сезонов» на ТНТ2016−2022 годы — неоднократные появления в шоу «Импровизация»2018 год — режиссёр шоу «ПЕСНИ» на ТНТ2021−2022 годы — «Новые Танцы» на ТНТ2021 год — член жюри телешоу «Игра» на ТНТ2024 год — участие в шоу «Импровизаторы» на СТС.
Кроме телевизионных проектов, Мигель режиссировал и ставил хореографию для показов мод (Кира Пластинина, Маша Цигаль), презентаций автомобилей (Mercedes-Benz SLS AMG), театрализованных цирковых шоу и концертных программ. В 2016 году он выступил режиссёром-постановщиком церемонии открытия премии «ТЭФИ».