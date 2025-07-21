Космосу известны наши недостатки: как ретроградный Меркурий влияет на нашу жизнь

Ваш привычный мир вот-вот перевернется! Меркурий — главный проказник Солнечной системы — снова в деле. Как обезопасить себя от его воздействия, узнала «Вечерняя Москва».
Когда Меркурий становится ретроградным, это означает, что с земной перспективы планета визуально начинает двигаться в обратном направлении. Такие периоды наступают 3−4 раза в год и продолжаются примерно три недели. По словам эзотерика Ильи Кио, в астрологической традиции Меркурий считается покровителем всех форм коммуникации, интеллектуальной деятельности, документального оформления, технологических процессов и транспортной сферы. Именно поэтому его «обратное движение» ассоциируется с повышенной вероятностью возникновения различных сложностей именно в этих областях жизни.
— Это проявляется в череде досадных происшествий, таких как внезапные поломки электронных устройств, сбои в работе интернет-соединения, ошибки в важных документах, недопонимание в деловой или личной переписке, задержки при передвижениях и доставках, — рассказывает эзотерик. — Особенно «опасными» оказываются новые проекты и начинания — инициативы в этот период требуют существенной корректировки на более поздних этапах.
Лучше всего будет воздержаться от заключения или составления контрактов и юридических документов — высока вероятность ошибок, недопонимания условий или скрытых нюансов, которые проявятся позже. Покупка техники и электронных устройств также может обернуться разочарованием — велик риск приобрести неисправный гаджет или столкнуться с тем, что его функционал не будет соответствовать заявленному. Однако, как уверяет Илья Кио, этот временной отрезок можно превратить и в продуктивную фазу.
— Период ретрограда идеально подходит для завершения давно начатых дел, исправления накопившихся недочетов и пересмотра текущих стратегий, — объясняет эксперт. — К тому же в это время можно наладить контакт с бывшими друзьями и коллегами. Такое общение должно принести пользу.
Специалисты настоятельно рекомендуют в это время проявлять особую внимательность при проверке информации, регулярно создавать резервные копии важных файлов, воздерживаться от спонтанных решений. В деловой сфере лучше перенести подписание значимых контрактов, а в личных отношениях — сразу прояснять любые моменты, которые могут быть истолкованы неоднозначно.
— Выражение «поспешишь — людей насмешишь» это как раз про ретроградный Меркурий, в это время не стоит никуда торопиться, особенно когда дело касается принятия важных решений, — предупреждает эзотерик. — Поэтому по возможности отложите важные дела на время, когда Меркурий будет в прямом движении. А освободившиеся человеко-часы лучше потратьте на самоанализ и рефлексию.
Главное понимать — ретроградный Меркурий работает как увеличительное стекло — он не создает новые проблемы на пустом месте, но ярко подсвечивает те слабые места, которые мы привыкли игнорировать в повседневной суете. Это своеобразная «принудительная пауза», которую вселенная дает для ревизии важных сфер жизни. Вместо того чтобы воспринимать этот период как проклятие, мудрее использовать его как бесплатный аудитсервис от космоса. В сфере коммуникаций он проявит недосказанности, накопившиеся в отношениях, в делах рабочих — покажет, где у вас хромает организация, в технологиях — вскроет устаревшие подходы. Это идеальное время для технического обслуживания своей жизни: проверить все «болтики» и «гаечки», подтянуть то, что разболталось.
Александр Кривцов, заведующий редакцией научно-популярной литературы:
— Еще в 1970-х исследователи обнаружили абсурдную 70-процентную корреляцию между телефонным справочником Нью-Йорка и движением арктических льдов. Таких случайных совпадений — миллионы. Астрология строится на том же принципе: если искать связи между планетами и жизнью, они обязательно найдутся. Если вы верите в мистические связи, ваш мозг сам начнет выискивать подтверждения. Телефон глючит? «Ага, Меркурий!». Поезд задержался? «Ну конечно, он же ретроградный!». Вот в чем фокус: скептик пожмет плечами на эти «совпадения», а верующий получит «доказательства», ведь мы находим то, что ищем.
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