Космосу известны наши недостатки: как ретроградный Меркурий влияет на нашу жизнь

Главное понимать — ретроградный Меркурий работает как увеличительное стекло — он не создает новые проблемы на пустом месте, но ярко подсвечивает те слабые места, которые мы привыкли игнорировать в повседневной суете. Это своеобразная «принудительная пауза», которую вселенная дает для ревизии важных сфер жизни. Вместо того чтобы воспринимать этот период как проклятие, мудрее использовать его как бесплатный аудитсервис от космоса. В сфере коммуникаций он проявит недосказанности, накопившиеся в отношениях, в делах рабочих — покажет, где у вас хромает организация, в технологиях — вскроет устаревшие подходы. Это идеальное время для технического обслуживания своей жизни: проверить все «болтики» и «гаечки», подтянуть то, что разболталось.