В Омской области создадут два новых промышленных кластера

Омичи запускают два перспективных промкластера. Первый — по созданию передовых летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Второй объединит производителей детских товаров из Омской и Новосибирской областей для создания продукции, соответствующей современным стандартам. Это обсудили на форуме «Кооперация без границ».