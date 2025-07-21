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В Омской области создадут два новых промышленных кластера

Авиационные технологии и товары для детей станут драйверами региональной экономики.

Источник: Комсомольская правда

Омичи запускают два перспективных промкластера. Первый — по созданию передовых летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Второй объединит производителей детских товаров из Омской и Новосибирской областей для создания продукции, соответствующей современным стандартам. Это обсудили на форуме «Кооперация без границ».

«Развитие промышленных кластеров — наш приоритет. Это мощный инструмент для повышения конкурентоспособности экономики региона, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест», — заявил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.

Министр промышленности и торговли региона Андрей Посаженников отметил, что сегодня регион — один из лидеров в России по кластерной политике. Создание 14 новых объектов позволяет объединить потенциал предприятий, науки и образования.

Ранее «КП Омск» рассказала о смертельном столкновении легковой Honda с фурой.