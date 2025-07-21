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Мишустин начал ежегодную поездку в ДФО с посещения Благовещенска

Мишустин осмотрел строящий терминал международной воздушной гавани.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прилетел в Благовещенск, с Амурской области начинается рабочая поездка Мишустина в Дальневосточный федеральный округ.

Он начал программу в Благовещенске с осмотра строящегося терминала международной воздушной гавани. Строительство этого аэровокзального комплекса началось в 2023 году. В настоящее время осуществлён монтаж металлоконструкций строения.

Кроме того, Мишустину доложили о реконструкции трассы Благовещенск — Бибиково, самая загруженная дорога Амурской области соединяет Благовещенск с международным аэропортом Игнатьево. В мае текущего года началась реконструкция трассы.

Помимо этого, Мишустин планирует ознакомиться с работой автомобильного пункта пропуска «Кани-Курган» на границе РФ и Китайской Народной Республики, а также осмотреть таможенно-логистический терминал «Каникурган».

Премьер встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым, а также осмотрит культурные объекты.

Ранее сообщалось, что Мишустин распорядился провести авиасалон МАКС в 2026 и 2027 годах.