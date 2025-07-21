Дачникам напомнили, за выращивание какого растения можно угодить в тюрьму

Также, за выращивание запрещенных видов мака нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста сроком до 15 суток. В случае культивирования 10 и более растений наступает уголовная ответственность по статье 231 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей (либо в размере дохода осужденного за период до двух лет), обязательных работ, либо ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.