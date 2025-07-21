Дачникам напомнили, за выращивание какого растения можно угодить в тюрьму

Выращивание запрещенных видов мака, содержащих наркотические вещества, на дачных участках —правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. Так, можно получить административный штраф или уголовное преследование. Об этом сообщил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в беседе с агентством «Прайм».
Законодательство РФ запрещает выращивание снотворного мака (Papaver somniferum) и любых других видов растений рода Papaver, содержащих наркотические вещества.
Также, за выращивание запрещенных видов мака нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста сроком до 15 суток. В случае культивирования 10 и более растений наступает уголовная ответственность по статье 231 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей (либо в размере дохода осужденного за период до двух лет), обязательных работ, либо ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.
Эксперт уточнил, что культивирование мака на приусадебном участке разрешено, если конкретный вид растения не содержит наркотических веществ и не включён в перечень запрещенных.
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