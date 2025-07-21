Мишустин посетил строящийся терминал аэропорта Благовещенска

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 21 июля, прибыл в Благовещенск, где первым делом осмотрел строящийся терминал международного аэропорта.
Строительство нового аэровокзального комплекса ведется в Благовещенске с 2023 года. На сегодняшний день рабочие уже завершили монтаж металлоконструкций здания и установили 3 тыс. квадратных метров стеновых сэндвич-панелей.
Ведутся работы и внутри здания — там сооружают перегородки, обустраивают инженерные системы, а также занимаются фасадными и витражными конструкциями.
К слову, на привокзальной площади для жителей и гостей города региона обустроят рекреационную зону с амфитеатром, садом камней, скамейками и беседками. Согласно плану, обновленную площадь откроют в третьем квартале 2025 года.
Добавим, что в 2023 году в аэропорту Благовещенска также ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу, которая способна принимать все типы воздушных судов.
Ранее стало известно, что новый саратовский аэропорт «Гагарин» с августа 2019 года обслужил уже 5,5 млн пассажиров.