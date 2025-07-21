В Омске снова массово задерживаются и отменяются рейсы в Москву

По информации, размещённой на онлайн-табло омского аэропорта, в этот день отменены сразу два рейса в столичный аэропорт Шереметьево. Первым в списке оказался утренний рейс, который должен был вылететь в 8:05. Также не состоится и вечерний вылет, запланированный на 17:15.