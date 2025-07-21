В Омске снова массово задерживаются и отменяются рейсы в Москву

В понедельник, 21 июля, пассажирам, планировавшим вылететь из Омска в Москву, пришлось столкнуться с рядом изменений в расписании.
По информации, размещённой на онлайн-табло омского аэропорта, в этот день отменены сразу два рейса в столичный аэропорт Шереметьево. Первым в списке оказался утренний рейс, который должен был вылететь в 8:05. Также не состоится и вечерний вылет, запланированный на 17:15.
На направлении Омск — Москва также зафиксированы значительные задержки. Самый ранний вылет — рейс авиакомпании «Победа» — должен был подняться в воздух в 5:10. Однако его отправление перенесли на 13:20. Таким образом, задержка составит 8 часов 10 минут.
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который был запланирован на 7:05, также не уложится в график. Его вылет отложили до 12:55, что составляет 5 часов 50 минут задержки.
Ещё один борт — авиакомпании «Уральские авиалинии» — должен был вылететь из Омска в 8:30, но теперь указанное время отправления — 11:10. Это означает, что задержка составит 2 часа 40 минут.
Отметим, что днём ранее, 20 июля, также фиксировались отмены рейсов из Омска.