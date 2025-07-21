Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева объявила о помолвке

Это будет второй брак для Тилляевой, которая ранее состояла в отношениях с известным видеоблогером и предпринимателем Амираном Сардаровым. Молодые познакомились около года назад на светском мероприятии в Дубае, где сейчас преимущественно проживает невеста.
Точная дата свадьбы пока не разглашается, но, по неподтверждённым данным, церемония может состояться осенью этого года в одном из европейских городов. В ближайшее время ожидается официальное заявление от семьи Тилляевой.
Ранее во время прямого эфира новостей на телеканале «Крым 24» ведущий Вячеслав Бекиров сделал предложение коллеге Александре Некур прямо в студии. Это стало сюрпризом не только для невесты, но и для всей съёмочной группы. Момент был запечатлён камерами и вышел в эфир.