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Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева объявила о помолвке

Мариам Тилляева, внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, объявила о помолвке. По информации источников, 28-летняя светская львица и бизнесвумен приняла предложение руки и сердца от возлюбленного Арно (полное имя — Арнольд Казарян), российского предпринимателя армянского происхождения.

Это будет второй брак для Тилляевой, которая ранее состояла в отношениях с известным видеоблогером и предпринимателем Амираном Сардаровым. Молодые познакомились около года назад на светском мероприятии в Дубае, где сейчас преимущественно проживает невеста.

Точная дата свадьбы пока не разглашается, но, по неподтверждённым данным, церемония может состояться осенью этого года в одном из европейских городов. В ближайшее время ожидается официальное заявление от семьи Тилляевой.

Ранее во время прямого эфира новостей на телеканале «Крым 24» ведущий Вячеслав Бекиров сделал предложение коллеге Александре Некур прямо в студии. Это стало сюрпризом не только для невесты, но и для всей съёмочной группы. Момент был запечатлён камерами и вышел в эфир.