В Малайзии крокодил растерзал иностранца

В Индонезии крокодил растерзал 15-летнего школьника Мухаммада Нур Акбара на глазах у его друзей. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел на реке Сантан Улу в провинции Восточный Калимантан, когда подросток решил помыть ноги в реке. Крокодил вынырнул из воды и вцепился ребенку в бедро. Друзья попытались спасти Нур Акбара, схватив его за рубашку, но крокодил оказался сильнее и утащил его под воду.