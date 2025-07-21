В Малайзии крокодил растерзал иностранца

В районе малазийского города Сандакан крокодил напал и растерзал 30-летнего иностранца по имени Убинг Маркун, сообщает издание Daily Express.
Инцидент произошел на реке Сибуга, куда мужчина отправился на небольшой лодке. Очевидец, ставший свидетелем нападения, попытался оказать помощь, но не успел. Прибыв на место, он обнаружил пустую лодку со следами зубов крокодила.
В результате поисково-спасательной операции, к которой были привлечены сотрудники различных ведомств и местные рыбаки, останки иностранца были найдены на следующий день примерно в километре от места нападения, говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько лет назад в том же районе жертвой крокодила стал еще один иностранец. Власти установили предупреждающие знаки у водоемов после предыдущего трагического случая.
В Индонезии крокодил растерзал 15-летнего школьника Мухаммада Нур Акбара на глазах у его друзей. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел на реке Сантан Улу в провинции Восточный Калимантан, когда подросток решил помыть ноги в реке. Крокодил вынырнул из воды и вцепился ребенку в бедро. Друзья попытались спасти Нур Акбара, схватив его за рубашку, но крокодил оказался сильнее и утащил его под воду.