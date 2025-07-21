Омские вузы ранжировали: аграрный университет возглавил рейтинг

Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина занял первое место в комплексном рейтинге местных вузов. Вуз показал выдающиеся результаты по объему научных инвестиций (197,9 млн рублей) и доле преподавателей с учеными степенями (76,5%).
Университет путей сообщения занял второе место благодаря высокому проценту трудоустройства выпускников (95%) и отличной материальной базе. Третью позицию разделили академия МВД и ОмГТУ, выделившиеся финансовыми показателями и уровнем зарплат преподавателей.
Медицинский университет, хотя и показал самый высокий средний балл ЕГЭ (75,52), в общем рейтинге оказался лишь на шестом месте. При этом технический университет привлек наибольшее количество студентов — 14 366 человек.
Рейтинг учитывал такие параметры, как качество образования, научная деятельность, финансовая стабильность и востребованность выпускников. Всего было проанализировано 15 ключевых показателей по девяти государственным вузам региона.
Ранее «КП Омск» сообщила, что водитель Honda врезался в большегруз и погиб.