Главы ЕК и ЕС намерены отправиться в Китай: встретится ли Си Цзиньпин с Кошту и фон дер Ляйен

24 июля председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерены посетить Китай, чтобы принять участие в саммите КНР-ЕС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил МИД КНР.
«Премьер Госсовета КНР Ли Цян совместно с двумя председателями из Евросоюза проведет 25-й саммит Китай-ЕС», — говорится в заявлении.
Кроме того, европейские лидеры встретятся с Си Цзиньпином.
Напомним, поездка состоится на фоне принятых Европой санкций в отношении двух банков Китая. После этого глава МИД Китая Ван И предупредил главу европейской дипломатии Каю Каллас о том, что Пекин ответит на эти действия.
Кроме того, команда Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом пытается добиться от Европейского союза мер против Китая. В том числе, введения пошлин.