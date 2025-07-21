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МЧС предупредило жителей Подмосковья о резком ухудшении погоды

В Подмосковье в течение 1−2 часов местами ожидается сильный дождь и ливень. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

Ливень в Подмосковье, предположительно, закончится в 9 утра.

В Подмосковье в течение 1−2 часов местами ожидается сильный дождь и ливень. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до 09 часов 21 июля местами по Московской области ожидается очень сильный дождь, сильный ливень», — говорится в telegram-канале ведомства. МЧС советует водителям на это время снизить скорость и увеличить дистанцию, включить ближний свет фар или противотуманные фары, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами.

Пешеходам же рекомендуется не находиться под деревьями, линией электропередач и металлическими конструкциями, держаться подальше от водоемов. Дома следует плотно закрыть окна и отключить неиспользуемую технику от электросети.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что до конца июля в столичном регионе ожидается спокойная погода с температурой на 1,5−2 градуса выше нормы, однако дожди будут частыми. По его словам, средняя дневная температура составит 24−26 градусов. Он отметил, что дожди могут быть как очень небольшими, так и значительными, передает «Национальная служба новостей».