МЧС предупредило жителей Подмосковья о резком ухудшении погоды

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что до конца июля в столичном регионе ожидается спокойная погода с температурой на 1,5−2 градуса выше нормы, однако дожди будут частыми. По его словам, средняя дневная температура составит 24−26 градусов. Он отметил, что дожди могут быть как очень небольшими, так и значительными, передает «Национальная служба новостей».