МЧС предупредило жителей Подмосковья о резком ухудшении погоды

Ливень в Подмосковье, предположительно, закончится в 9 утра.
В Подмосковье в течение 1−2 часов местами ожидается сильный дождь и ливень. Об этом сообщили в МЧС России по региону.
«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до 09 часов 21 июля местами по Московской области ожидается очень сильный дождь, сильный ливень», — говорится в telegram-канале ведомства. МЧС советует водителям на это время снизить скорость и увеличить дистанцию, включить ближний свет фар или противотуманные фары, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами.
Пешеходам же рекомендуется не находиться под деревьями, линией электропередач и металлическими конструкциями, держаться подальше от водоемов. Дома следует плотно закрыть окна и отключить неиспользуемую технику от электросети.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что до конца июля в столичном регионе ожидается спокойная погода с температурой на 1,5−2 градуса выше нормы, однако дожди будут частыми. По его словам, средняя дневная температура составит 24−26 градусов. Он отметил, что дожди могут быть как очень небольшими, так и значительными, передает «Национальная служба новостей».