В Красноярске появится новая зона отдыха: инвестор готов вложить более 500 млн рублей

Инициатива принадлежит компании ООО «Прищепка-КС», которая предложила расширить территорию популярного парка «Прищепка» в Октябрьском районе за счет неиспользуемых муниципальных участков.
Проект предполагает создание на участке современной рекреационной зоны с визит-центром, прогулочными дорожками, озеленением, бассейнами, аквапарком под открытым небом, трассой для тюбинга и роллердромом (зимой — каток), а также фестивальной площадкой для выставок и мероприятий.
Инвестиции в проект оцениваются более чем в 500 млн рублей. Реализация займет 5,5 лет, а срок концессионного соглашения составит 25 лет. Финансирование полностью возьмет на себя инвестор.
Как рассказала руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Ирина Антипина, после согласования всех параметров информация будет размещена на электронной торговой площадке. При поступлении заявок будет объявлен конкурс, в котором выберут инвестора с наилучшим предложением.