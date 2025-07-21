В Красноярске появится новая зона отдыха: инвестор готов вложить более 500 млн рублей

Как рассказала руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Ирина Антипина, после согласования всех параметров информация будет размещена на электронной торговой площадке. При поступлении заявок будет объявлен конкурс, в котором выберут инвестора с наилучшим предложением.