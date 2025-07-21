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В Красноярске появится новая зона отдыха: инвестор готов вложить более 500 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Администрация Красноярска совместно с частным инвестором прорабатывает заключение первого концессионного соглашения, направленного на развитие общественного пространства.

Источник: НИА "Красноярск"

Инициатива принадлежит компании ООО «Прищепка-КС», которая предложила расширить территорию популярного парка «Прищепка» в Октябрьском районе за счет неиспользуемых муниципальных участков.

Проект предполагает создание на участке современной рекреационной зоны с визит-центром, прогулочными дорожками, озеленением, бассейнами, аквапарком под открытым небом, трассой для тюбинга и роллердромом (зимой — каток), а также фестивальной площадкой для выставок и мероприятий.

Инвестиции в проект оцениваются более чем в 500 млн рублей. Реализация займет 5,5 лет, а срок концессионного соглашения составит 25 лет. Финансирование полностью возьмет на себя инвестор.

Как рассказала руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Ирина Антипина, после согласования всех параметров информация будет размещена на электронной торговой площадке. При поступлении заявок будет объявлен конкурс, в котором выберут инвестора с наилучшим предложением.