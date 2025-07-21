В Иркутске часть домов осталась без света после урагана, который обрушился на регион вечером 20 июля. В большинстве случаев на линии электропередач упали деревья. Об этом КП-Иркутск рассказали в телеграм-канале «Свет38». Отключение света из-за урагана в Иркутской области 21 июля затронуло и пять тысяч жилых построек в Аларском, Жигаловском, Зиминском, Иркутском, Осинском и Черемховском районах.
— Как только сообщили о первых отключениях, сотрудники начали работы работам по восстановлению света. Специалисты осмотрели электрооборудование, некоторые линии включили сразу, — уточняют в сообщении.
Сейчас жители домов на улицах Баррикад, Карпинская, Курортная, Лебедева, Ленская, Падь Грязнуха, Просвещения, Сарафановская, Ушаковская до сих пор сидят без света из-за урагана в Иркутской области 21 июля. Последствия непогоды устраняют 19 бригад с помощью 28 единиц техники.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Зиме ураган повалил деревья и повредил дома.