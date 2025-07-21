В Иркутске часть домов осталась без света после урагана, который обрушился на регион вечером 20 июля. В большинстве случаев на линии электропередач упали деревья. Об этом КП-Иркутск рассказали в телеграм-канале «Свет38». Отключение света из-за урагана в Иркутской области 21 июля затронуло и пять тысяч жилых построек в Аларском, Жигаловском, Зиминском, Иркутском, Осинском и Черемховском районах.