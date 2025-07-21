Украинские ресурсы обнародовали видео, подтверждающее широкое участие в боевых действиях на сумском направлении иностранных наемников. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, из каких стран в основном в зону СВО стекаются «солдаты удачи» и что заставляет их подписывать контракт с украинской армией и погибать за киевский режим.
Из каких стран на Украину едут наёмники.
«Больше всего в процентном соотношении в украинской армии наёмников из Польши, а также стран Латинской Америки», — отметил Матвийчук.
Очень много приезжает на Украину колумбийцев, акцентировал эксперт. При этом, добавил собеседник aif.ru, когда они окунаются в реальность, то сразу пытаются сбежать из ВСУ.
Присутствует в зоне СВО также небольшое количество наемников из стран Прибалтики.
«Великобритания и США номинально представлены в основном инструкторами», — поделился эксперт.
Едут на Украину ради денег и пострелять.
Матвийчук также объяснил, что движет иностранными наёмниками, готовыми участвовать в конфликте на стороне киевского режима.
«Поляки едут на Украину, потому что не прочь, собственно говоря, поквитаться с Россией за исторические поражения своей страны», — сказал Матвийчук.
Прибалтов в ВСУ военный эксперт назвал людьми без родины и чести, которые ненавидят русских. «Прибалты есть прибалты, их русофобия — начало их бизнес-плана. Кто заплатил, за того и идут воевать», — сказал эксперт.
В свою очередь, колумбийцы, ничего не имеющие против РФ, и которым, собственно, безразлична Украина, участвуют в конфликте только с одной целью: заработать деньги. «Колумбийцы, вступающие в ВСУ, — обездоленные и нищие люди», — констатировал Матвийчук.
Британцы и американцы, добавил эксперт, в основном находятся на Украине по приказу, так как являются кадровыми офицерами, но это не афишируется.
«То есть наёмниками ВСУ движет финансовая заинтересованность и политическая ангажированность. Есть и “дикие гуси”, которые приехали на Украину просто пострелять», — подытожил Матвийчук.
Бросают наёмников в «мясные штурмы».
Военный эксперт также назвал направления, на которые командование ВСУ бросает больше всего иностранных наёмников.
«Наёмников до недавнего времени в ВСУ берегли. А сейчас проходит информация, что, к примеру, поляков бросают на курское направление, в Сумы. Они там скандалят, стреляют друг в друга», — сказал Матвийчук.
Достаточно большое количество колумбийцев сегодня сражается на южно-донецком направлении, добавил эксперт.
«Я полагаю, что руководство ВСУ уже не ставит каких-то там избирательных плюсиков, что это наёмник. Им нужна живая сила, им нужно “мясо”, которое должно участвовать в боях», — отметил Матвийчук.
Военный эксперт констатировал, что командование украинской армии специально сегодня бросает иностранцев на те направления, где проходят наиболее тяжёлые бои.