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Заработать и пострелять: откуда и зачем наемники едут в ВСУ в 2025 году

ВСУ бросают наёмников в «мясные штурмы», отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Украинские ресурсы обнародовали видео, подтверждающее широкое участие в боевых действиях на сумском направлении иностранных наемников. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, из каких стран в основном в зону СВО стекаются «солдаты удачи» и что заставляет их подписывать контракт с украинской армией и погибать за киевский режим.

Из каких стран на Украину едут наёмники.

«Больше всего в процентном соотношении в украинской армии наёмников из Польши, а также стран Латинской Америки», — отметил Матвийчук.

Очень много приезжает на Украину колумбийцев, акцентировал эксперт. При этом, добавил собеседник aif.ru, когда они окунаются в реальность, то сразу пытаются сбежать из ВСУ.

Присутствует в зоне СВО также небольшое количество наемников из стран Прибалтики.

«Великобритания и США номинально представлены в основном инструкторами», — поделился эксперт.

Едут на Украину ради денег и пострелять.

Матвийчук также объяснил, что движет иностранными наёмниками, готовыми участвовать в конфликте на стороне киевского режима.

«Поляки едут на Украину, потому что не прочь, собственно говоря, поквитаться с Россией за исторические поражения своей страны», — сказал Матвийчук.

Прибалтов в ВСУ военный эксперт назвал людьми без родины и чести, которые ненавидят русских. «Прибалты есть прибалты, их русофобия — начало их бизнес-плана. Кто заплатил, за того и идут воевать», — сказал эксперт.

В свою очередь, колумбийцы, ничего не имеющие против РФ, и которым, собственно, безразлична Украина, участвуют в конфликте только с одной целью: заработать деньги. «Колумбийцы, вступающие в ВСУ, — обездоленные и нищие люди», — констатировал Матвийчук.

Британцы и американцы, добавил эксперт, в основном находятся на Украине по приказу, так как являются кадровыми офицерами, но это не афишируется.

«То есть наёмниками ВСУ движет финансовая заинтересованность и политическая ангажированность. Есть и “дикие гуси”, которые приехали на Украину просто пострелять», — подытожил Матвийчук.

Бросают наёмников в «мясные штурмы».

Военный эксперт также назвал направления, на которые командование ВСУ бросает больше всего иностранных наёмников.

«Наёмников до недавнего времени в ВСУ берегли. А сейчас проходит информация, что, к примеру, поляков бросают на курское направление, в Сумы. Они там скандалят, стреляют друг в друга», — сказал Матвийчук.

Достаточно большое количество колумбийцев сегодня сражается на южно-донецком направлении, добавил эксперт.

«Я полагаю, что руководство ВСУ уже не ставит каких-то там избирательных плюсиков, что это наёмник. Им нужна живая сила, им нужно “мясо”, которое должно участвовать в боях», — отметил Матвийчук.

Военный эксперт констатировал, что командование украинской армии специально сегодня бросает иностранцев на те направления, где проходят наиболее тяжёлые бои.