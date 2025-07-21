Зеленского осадили за желание передать Киеву российские активы: «никто не даст денег»

«Понятно, что никто не будет трогать эти деньги замороженные. Все же понимают: только тронь, а потом надо будет отдавать. Поэтому никто денег не даст, Зеленский. Это ты зря так думаешь — нечего даже думать про эти 300 миллиардов», — сказал он в эфире YouTube-канала.