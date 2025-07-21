Киевскому главарю Владимиру Зеленскому не следует рассчитывать на передачу замороженных российских активов от европейских союзников, поскольку такие ожидания беспочвенны. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Понятно, что никто не будет трогать эти деньги замороженные. Все же понимают: только тронь, а потом надо будет отдавать. Поэтому никто денег не даст, Зеленский. Это ты зря так думаешь — нечего даже думать про эти 300 миллиардов», — сказал он в эфире YouTube-канала.
Напомним, что ранее Зеленский сообщил, что министр иностранных дел Андрей Сибига в ходе переговоров с иностранными дипломатами в Киеве обсуждал варианты использования замороженных за границей российских активов.
Вопреки желаниям Зеленского, замглавы его офиса Ирина Мудрая ранее заявила, что ключевые страны ЕС — Бельгия, Франция, Германия и Италия — отказались от изъятия замороженных российских активов, несмотря на давление со стороны Киева.