Мишустин начал дальневосточное турне с осмотра стройки в аэропорту Благовещенска. Фото

Кроме того, Мишустину также доложили о ходе реконструкции наиболее загруженной автомобильной магистрали в Амурской области. Трасса, связывающая город Благовещенск с международным аэропортом Игнатьево, играет ключевую роль в транспортной системе региона. С мая 2025 года на данном участке ведутся работы по расширению дороги до четырех полос и разделением потоков. Реализация проекта направлена на повышение уровня безопасности движения и увеличение пропускной способности автодороги. Завершить работы планируется через 5 лет — в 2030-м году. В поездке премьер-министра будет сопровождать глава российского Минтранса Андрей Никитин. Он также прибыл в Благовещенск. Однако из-за закрытия воздушного пространства Москвы он прилетел туда с задержкой в 4 часа.