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Трамп потребовал вернуть историческое имя команде по американскому футболу

Команда из Вашингтона носила название Redskins («краснокожие») с 1933 года.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что команде по американскому футболу Washington Commanders следует вернуть себе прежнее название Redskins.

«Washington “Что бы это ни было” должна немедленно сменить своё название на футбольную команду Washington Redskins», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Команда из Вашингтона носила название Redskins с 1933 года. Это слово в переводе с английского дословно означает «краснокожие». Термин связан с индейцами.

В 2020 году на фоне расовых протестов спортсмены отказались от данного названия. Команда стала называться Washington Football Team, а затем Washington Commander.

Ранее Трамп заявил, что планирует подписать указ о переименовании «соккера» в футбол.

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