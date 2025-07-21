Мишустин рассказал, сколько аэропортов модернизируют в России за пять лет

Правительство России планирует к 2030 году модернизировать как минимум 75 аэропортов. Такое заявление в ходе осмотра строящегося терминала международного аэропорта Благовещенска сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, прибывший в Приамурье в понедельник, 21 июля.
«Вопросы связанности российских субъектов особенно важны. По поручению президента до 2030 года должны модернизировать не менее 75 аэродромных комплексов. И практически все регионы Дальнего Востока включены в эту программу», — сказал глава правительства.
Он отметил, что с начала года введены в эксплуатацию уже четыре новых терминала — в Тюмени, Минводах, Новокузнецке и Петропавловске-Камчатском. Они уже принимают рейсы.
Мишустин добавил, что за последние годы в РФ реконструировали около 20 объектов аэродромной инфраструктуры. Еще более 20 планируется обновить в течение пяти лет в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».
Ранее сообщалось, что Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта Благовещенска.