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Мишустин рассказал, сколько аэропортов модернизируют в России за пять лет

Правительство России планирует к 2030 году модернизировать как минимум 75 аэропортов.

Правительство России планирует к 2030 году модернизировать как минимум 75 аэропортов. Такое заявление в ходе осмотра строящегося терминала международного аэропорта Благовещенска сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, прибывший в Приамурье в понедельник, 21 июля.

«Вопросы связанности российских субъектов особенно важны. По поручению президента до 2030 года должны модернизировать не менее 75 аэродромных комплексов. И практически все регионы Дальнего Востока включены в эту программу», — сказал глава правительства.

Он отметил, что с начала года введены в эксплуатацию уже четыре новых терминала — в Тюмени, Минводах, Новокузнецке и Петропавловске-Камчатском. Они уже принимают рейсы.

Мишустин добавил, что за последние годы в РФ реконструировали около 20 объектов аэродромной инфраструктуры. Еще более 20 планируется обновить в течение пяти лет в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Ранее сообщалось, что Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта Благовещенска.